A L'Aquila la "Perdonanza Celestiniana" (Di giovedì 20 agosto 2020) Michele Vanossi A undici anni dal terribile terremoto e nonostante i molteplici problemi L’Aquila festeggia la Perdonanza Celestiniana con grandi nomi della musica, del cinema, del teatro e della televisione. L’evento annuale più importante del capoluogo abruzzese, non si ferma mai e cerca di superare ogni difficoltà: il terremoto, la pandemia dovuta al Covid-19, i terribili incendi che recentemente hanno distrutto quasi 800 ettari di boschi Sono passati poco più di 11 anni dal 6 aprile 2009, il giorno in cui L’Aquila fu colpita pesantemente da un terribile sisma. Questo dramma ha trasformato brutalmente la città non solo dal punto di vista architettonico, ma ha lasciato in tutta la comunità una profonda ferita. Dal 23 al 30 agosto, in occasione della ... Leggi su ilgiornale

radiolaquila1 : 726a Perdonanza Celestiniana: Sulla Via di Celestino V, incontri e testimonianze L'AQUILA - In questo appuntamento… - radiolaquila1 : 726a Perdonanza Celestiniana: Sulla Via di Celestino V, incontri e testimonianze L'AQUILA - In questo appuntamento… - VicinanzaL : RT @vitotto55: Dal 23 agosto all'Aquila le celebrazioni della #Perdonanza e del #Giubileo di #Celestino V, il pontefice del Gran rifiuto.… - FoglieviaggiC : Dal 23 agosto all'Aquila le celebrazioni della #Perdonanza e del #Giubileo di #Celestino V, il pontefice del Gran… - vitotto55 : Dal 23 agosto all'Aquila le celebrazioni della #Perdonanza e del #Giubileo di #Celestino V, il pontefice del Gran… -