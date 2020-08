Vladimir Luxuria: le spiacevoli avances in Parlamento (Di mercoledì 19 agosto 2020) Vladimir Luxuria racconta gli aspetti nascosti degli approcci di alcuni uomini nei suoi confronti, specie quando era in politica le succedevano cose assai spiacevoli. Vladimir Luxuria, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000 di questa settimana, ha raccontato alcune vicende che l’hanno interessata nel corso della sua vita da parlamentare. Nella maggior parte dei casi pare però che non si sia trattato di episodi piacevoli. In particolar modo Vladimir fa riferimento ad un politico, sposato e con figli, che ripetutamente le avrebbe fatto delle avances chiamandola continuamente all’interfono lamentandosi di non essere stato salutato né di esser stato degnato di uno sguardo al suo ingresso in aula. Di fronte alle ... Leggi su bloglive

