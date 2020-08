Transfemminicidio a Vallo, l’indignazione di Arcigay: “Si trovino i responsabili” (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiVallo (SA) – Transfemminicidio, accoltellata in casa d’accoglienza a Vallo (Sa) la 66enne Francesca Galatro. “Questo ennesimo doloroso episodio si aggiunge ad una lista in costante aggiornamento di violenze e discriminazioni – ha commentato Francesco Napoli presidente Arcigay Salerno – tanto più che siamo di fronte ad una persona in condizioni di fragilità. Addolora se possibile ancor di più priprio in virtù della sua vulnerabilità sociale ed economica. Ci aspettiamo – ha concluso Napoli – un impegno solerte da parte delle forze di polizia affinché siano individuati i responsabili. A tutte e tutti sento ei voler ricordare che non siete sole o soli, esistono associazioni e servizi che possono esservi ... Leggi su anteprima24

