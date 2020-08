TimVision Floating Theatre: l’inaugurazione a Roma con Oliver Stone (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il prossimo 24 Agosto verrà inaugurata a Roma dal regista premio Oscar Oliver Stone la TimVision Floating Theatre Tenetevi pronti, perché mancano veramente pochissimi giorni all’inaugurazione della TimVision Floating Theatre: il prossimo 24 Agosto, infatti, precisamente alle ore 20:30, il regista premio Oscar Oliver Stone (Platoon e Nato il quattro luglio) celebrerà l’apertura della prima arena cinematografica galleggiante ed ecocompatibile nella città di Roma realizzata in collaborazione con EUR SPA. Per l’occasione, Oliver Stone presenterà in anteprima la propria autobiografia intitolata Cercando ... Leggi su tuttotek

venezia76cinema : RT @Bia_giu: Oliver Stone inaugura al Laghetto dell’Eur il 24 agosto alle 20.30 il TimVision Floating Theatre, la prima arena cinematografi… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Cultura & Spettacoli A Roma TimVision Floating Theatre, inaugura Oliver Stone Dal 24 agosto la prima a… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: A Roma TimVision Floating Theatre, inaugura Oliver Stone. Dal 24 agosto la prima arena cinematografica sull'acqua #ANSA… - AnsaRomaLazio : A Roma TimVision Floating Theatre, inaugura Oliver Stone. Dal 24 agosto la prima arena cinematografica sull'acqua… - Think_movies : TIMVISION FLOATING THEATRE: Oliver Stone inaugurerà la prima arena cinematografica sull’acqua della Capitale … -