Tragica svolta. Sarebbero di Gioele i resti trovati vicino all'autostrada Messina-Palermo, nel territorio di Caronia, dove da sedici giorni si cerca il piccolo. Sul posto dopo la segnalazione è giunto il procuratore Angelo Cavallo. Si tratta di resti ossei e una magliettina, trovati tra i cespugli di un collina da un Carabiniere in congedo che fa parte del gruppo di oltre cento volontari, siciliani e turisti, che hanno risposto all'appello del papà del bimbo e per tutta la mattina hanno setacciato la zona. Il luogo del ritrovamento è vicino anche traliccio dove l'8 agosto è stato rinvenuto il cadavere della mamma del piccolo, Viviana Parisi.

