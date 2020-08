Salto in alto: Tamberi organizza la Jump Session2 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Si chiama Jump Session2 la competizione organizzata da Gianmarco Tamberi, che si svolgerà ad Ancona venerdì 21 agosto a partire dalle ore 21:30. Saranno diversi i partecipanti: oltre a Gimbo, ci sarà il connazionale Stefano Sottile, Mateusz Przybylko, Douwe Amels, Edgar Rivera e Tobias Potye. “Ho deciso di organizzare Jump Session2 perchè a causa della pandemia, quest’anno, ci sono pochissime competizioni maschili in calendario e avendo necessità di gareggiare ho deciso di ideare un evento interamente dedicato al Salto in alto – ha detto Tamberi -. Inizialmente dovevamo essere solo io e Stefano Sottile, poi sono arrivate anche le adesioni di ... Leggi su sportface

