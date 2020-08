Regionali, Conte a gamba tesa sull’alleanza Pd-M5s: «Divisi in Puglia e nelle Marche sprecate un’occasione» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il 20 settembre è la data dell’election day: le consultazioni per comunali, Regionali e referendum animeranno il dibattito pubblico italiano. E nell’elaborazione della strategia dei partiti per ottenere una giunta regionale in più degli avversari, il presidente del Consiglio si inserisce senza giri di parole. «Trovo ragionevole che le forze politiche che sostengono il governo – dice in un’intervista al Fatto Quotidiano, riferendosi a Pd e a M5s -, provino a dialogare anche a livello regionale. In Puglia e nelle Marche presentarsi Divisi espone al rischio di sprecare una grande occasione». Giuseppe Conte invoca «una sinergia a livello territoriale – che – può imprimere una forte spinta per realizzare le ... Leggi su open.online

