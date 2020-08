Paura a Tor San Lorenzo, grosso incendio al Camping ‘Ai Tucul’: sul posto 7 squadre dei Vigili del Fuoco (Di mercoledì 19 agosto 2020) grosso incendio a Tor San Lorenzo dove, intorno alle 15.00, sette squadre VVF del Comando di Roma sono intervenute presso il Camping “Ai Tucul”. L’incendio è divampato all’interno di uno dei prefabbricati in legno presenti all’interno del Camping. Le squadre provenienti dai distaccamenti di Pomezia, Anzio, Marino oltre al CRRC e TA 6 si sono messe a protezione degli altri bungalow adiacenti a quello interessato dall’incendio nel quale sono presenti delle bombole da campeggio. Fortunatamente al momento non risultano esserci feriti. In arrivo sul posto anche il funzionario di servizio, 118 e forze dell’ordine per le loro competenze. L’intervento è tuttora ... Leggi su ilcorrieredellacitta

