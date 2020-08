Notizie sul piccolo Gioele Mondello ritrovato morto: al 99% suoi i resti secondo gli investigatori (Di mercoledì 19 agosto 2020) La notizia vera di oggi su Gioele Mondello ritrovato morto è straziante. Fondamentalmente, riguarda la percentuale data dagli investigatori ai Media, a proposito dei resti rivenuti proprio questo mercoledì a circa 200 metri dall’autostrada dove si era fermata sua madre, Viviana Parisi, ugualmente trovata senza vita dieci giorni fa. Una storia raccapricciante quella che sta arrivando dalla Sicilia, che rende particolarmente difficoltoso anche il nostro lavoro. Non è un caso che, con il contributo iniziale di qualche giorno fa, ci siamo fermati in attesa di qualche riscontro più concreto sul piccolo. Cosa dicono gli investigatori su Gioele Mondello ritrovato ... Leggi su bufale

Agenzia_Ansa : Ucciso di botte a 21 mesi, fermati la madre e il compagno. Sul corpo lividi e lesioni. Il papà aveva presentato esp… - Internazionale : Operatori sanitari e pazienti aggrediti e le altre notizie sul coronavirus. - bncalcio : ?? BENVENUTO KAMIL ?? ???? @kamilglik25 #BENVENUTOGLIK #ForzaStrega ?? Leggi il comunicato sul nostro sito ufficiale… - carstairsjem : Non mi esprimo sul caso del piccolo Gioele perché non si hanno ancora notizie ufficiali, ma la mia unica domanda è:… - aostasera : Torna “Photeau & Videau”, il concorso video-fotografico sul tema dell’acqua -

Ultime Notizie dalla rete : Notizie sul

Internazionale

Palummella si dà alla politica, Gennaro Montuori sarà, infatti, candidato alle prossime Regionali in Campania nelle fila di Forza Italia. Manca soltanto l’ufficialità, ma ormai non ci sono più dubbi l ...Due nuovi pazienti positivi in provincia di Latina secondo il bollettino della Asl. I casi sono stati registrati nei comuni di Latina e Santi Cosma e Damiano. A questi si aggiungono però altri pazient ...