“Non avrebbe mai ucciso Gioele”. Viviana Parisi, in centinaia in aiuto del papà. Cosa sta succedendo (Di mercoledì 19 agosto 2020) Dobbiamo trovarlo, dobbiamo trovarlo…” e “Viviana non avrebbe mai potuto fare del male al bambino”. Sono le parole, disperate, pronunciate da Daniele Mondello, il padre del piccolo Gioele, il Bambino scomparso dal 3 agosto, che con un gruppo di amici e parenti sta perlustrando le zone attorno al traliccio sotto cui è stato scoperto il cadavere di Viviana Parisi, moglie di Mondello. L’uomo è solo passato per un momento dal campo base e poi ha raggiunto il luogo in cui la moglie ha scavalcato il guardrail prima di sparire. Mondello ogni giorno raggiunge la zona per effettuare ricerche in solitaria. Il papà di Gioele non si è fermato al campo base e ha proseguito con la sorella Mariella in auto, con un gruppo ristretto di amici e parenti per effettuare le ... Leggi su caffeinamagazine

