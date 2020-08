No, Eminem non è stato ucciso (Di mercoledì 19 agosto 2020) A volte basta il tweet di un utente qualsiasi per dar voce e creare una bufala di dimensioni clamorose. L’ultima riguarda la presunta morte del rapper americano Eminem che, secondo la narrazione social, sarebbe stato ucciso. Ma Marshall Bruce Mathers III è vivo e vegeto e l’account da cui è partito quel messaggio che ha messo in allarme i milioni di fan è stato sospeso. Insomma, si è trattato del classico passa parola che, alla fine, ha fatto diventare virale e di tendenza l’hashtag #RipEminen. LEGGI ANCHE > Perché viene attribuita a Enrico Montesano la frase su museruola e microchip Come riportano alcuni media statunitensi, il tutto è partito da questo tweet. L’account, dopo qualche ora, è stato sospeso. Nel frattempo, ... Leggi su giornalettismo

giornalettismo : Se vi chiedete perché sia in tendenza l'hashtag #RipEminem, sappiate che il rapper non è morto e non è stato ucciso… - Weleciaramitar1 : RT @martyisbackk: #ripeminem MI AVETE FATTO CAGARE IN MANO AVEVO IL CUORE IN GOLA NON VI AZZARDATE MAI PIÙ A FARE SCHERZI DEL GENERE NON… - myloveshoran : RT @martyisbackk: #ripeminem MI AVETE FATTO CAGARE IN MANO AVEVO IL CUORE IN GOLA NON VI AZZARDATE MAI PIÙ A FARE SCHERZI DEL GENERE NON… - teregranito1 : RT @martyisbackk: #ripeminem MI AVETE FATTO CAGARE IN MANO AVEVO IL CUORE IN GOLA NON VI AZZARDATE MAI PIÙ A FARE SCHERZI DEL GENERE NON… - Mario52338411 : RT @martyisbackk: #ripeminem MI AVETE FATTO CAGARE IN MANO AVEVO IL CUORE IN GOLA NON VI AZZARDATE MAI PIÙ A FARE SCHERZI DEL GENERE NON… -

Ultime Notizie dalla rete : Eminem non Secondo Snoop Dogg Eminem non è tra i migliori 10 rapper di tutti i tempi MTV.IT