Napoli, Allan sempre più vicino all'Everton (Di mercoledì 19 agosto 2020) Napoli - Secondo summit, parte una: si, ri,comincia così, chiacchierando un po' di mercato, riflettendo su ciò ch'è stato e su quello che sarà, lasciandosi dondolare dalle onde e provando a guardare ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Napoli, #BorussiaDortmund su #Allan. Il punto sulle cifre - MarioGiunta : Napoli, c’è anche il Borussia Dortmund su Allan! ???? @SkySport #napoli #bvb #dortmund #transfer - BTwoEl : @FrancescoRoma78 No Francè perdonami, il discorso è un altro Il tifoso del Napoli non può e non deve essere content… - sportli26181512 : Napoli, Allan sempre più vicino all'Everton: I Toffees spingono per ufficializzare nelle prossime 48 ore il brasili… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - CdS: Napoli, l'affare Allan-Everton può chiudersi entro 48 ore -