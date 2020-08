Morto Ben Cross, l’Harlod Abrahams di Momenti di Gloria (Di mercoledì 19 agosto 2020) All’età di 72 anni è Morto l’attore britannico Ben Cross, famoso per l’interpretazione di Harlod Abrahams di Momenti di Gloria L’attore britannico Ben Cross, nato il 16 dicembre del ’47, è Morto nella giornata di ieri all’età di settantadue anni. L’uomo è noto al pubblico in particolare per il suo ruolo da protagonista nel film … L'articolo Morto Ben Cross, l’Harlod Abrahams di Momenti di Gloria proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : È morto Ben Cross, fu l’atleta ebreo Abrahams di «Momenti di Gloria» - SkyTG24 : Addio A Ben Cross, l'attore del film Momenti di Gloria - ilpost : È morto a 72 anni l’attore Ben Cross, protagonista in “Momenti di gloria” - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Addio A Ben Cross, l'attore del film Momenti di Gloria - Fprime86 : RT @SkyTG24: Addio A Ben Cross, l'attore del film Momenti di Gloria -