Milano, tangenti per appalto in caserma dei carabinieri: 8 indagati. C’è anche un dirigente del ministero dei Trasporti (Di mercoledì 19 agosto 2020) Cambiano i nomi, ma il meccanismo è sempre lo stesso. Per favorire un’impresa amica nella gara d’appalto indetta per ristrutturare la caserma dei carabinieri ‘Montebello’ a Milano, il dirigente generale del ministero dei Trasporti Francesco Errichiello (all’epoca a capo del Provveditorato lombardo delle opere pubbliche) avrebbe intascato una mazzetta da 50mila euro. È quanto emerge dall’inchiesta della procura milanese coordinata dai pm Giovanni Polizzi e Paolo Filippini, che vede indagate in totale 8 persone accusate a vario titolo di corruzione e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente. Oltre a Errichiello, sono coinvolti un ingegnere del Provveditorato alle opere pubbliche per la Lombardia e ... Leggi su ilfattoquotidiano

