La riapertura delle scuole a macchia di leopardo? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Mentre il ministero della Pubblica Istruzione e il comitato tecnico scientifico lavorano al protocollo e alle linee guida per la scuola, La Stampa scrive oggi che la riapertura degli istituti potrebbe avvenire a macchia di leopardo: Non tutti gli studenti potrebbero tornare in classe il 14 settembre. Si sta valutando la possibilità di riaprire le scuole a macchia di leopardo, in modo diverso nei vari territori, a seconda dell’andamento dell’indice Rt, che misura il tasso di contagiosità. Il 29 agosto, due settimane prima dell’inizio dell’anno scolastico, il Comitato tecnico scientifico analizzerà i dati epidemiologici per fare un bilancio regione per regione e decidere in quale zone posticipare le lezioni ... Leggi su nextquotidiano

MediasetTgcom24 : Coronavirus, Ricciardi: 'Riapertura delle scuole a settembre non è scontata' #coronavirus - ricpuglisi : Il motivo a oggi più degno per togliere la fiducia al governo Conte? Non aver fatto e non fare abbastanza per la r… - La7tv : #inonda Il Prof. Massimo Galli: 'Le caratteristiche delle scuole italiane non possono essere modificate per decreto… - Eled_nil : RT @ScuolaNoCovid: Riapertura #Scuole 71 delle 82 contee del Mississippi segnalano focolai di #COVID19 Casi confermati: Studenti: 199 Ins… - clikservernet : La riapertura delle scuole a macchia di leopardo? -