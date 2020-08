Kaspar Kitsing lascia Forlì: giocherà in B col Virtus Kleb Ragusa (Di mercoledì 19 agosto 2020) Kaspar Kitsing lascia Forlì. L'ex giocatore della Pallacanestro 2.015 scende di categoria, in serie B, per giocare col Virtus Kleb Ragusa. Guardia di 200 cm, è arrivato giovanissimo in Italia dove ha ... Leggi su forlitoday

Kaspar Kitsing (foto) giocherà con la Virtus Kleb Ragusa in serie B. Si tratta di una guardia, 19 anni, 200 cm, estone, che nella scorsa stagione ha giocato in A2 con la Pallacanestro Forlì.

