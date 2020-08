Julius Lothar Meyer: perché Google gli dedica un doodle? (Di mercoledì 19 agosto 2020) Oggi Google celebra con un doodle il chimico tedesco Julius Lothar Meyer nel suo 190° compleanno.Meyer è stato uno dei due scienziati a elaborare, in modo indipendente, la tavola periodica degli elementi. Julius Lothar Meyer nacque in una famiglia di medici a Varel, Germania, il 19 agosto 1830. Inizialmente devoto agli studi in medicina, presto si interessò alla chimica fisiologica. Nel 1864, Meyer pubblicò un testo dal titolo “Die modernen Theorien der Chemie”: il trattato includeva un sistema rudimentale per organizzare 28 elementi basandosi sul peso atomico, un precursore della moderna tavola periodica. Meyer non fu però il solo nella corsa verso ... Leggi su meteoweb.eu

Julius Lothar Meyer era un chimico, nato 190 anni fa, precisamente oggi, e che Google omaggia con un doodle che ben richiama, in stile lavagna e gessetto, l’idea di un ricercatore universitario ...

