In Fall Guys volete vedere eliminato il Team Giallo? Mediatonic sfida i giocatori a suon di retweet (Di mercoledì 19 agosto 2020) Fall Guys continua ad avere un incredibile successo sia su PC che su PlayStation 4, ma a quanto pare i giocatori hanno tutti un nemico comune che si traduce nella terribile squadra gialla. E' incredibilmente difficile sconfiggere questo Team e molto spesso tutti gli sforzi perpetrati nei loro confronti si traducono in una condanna a morte per i giocatori.L'odio per il Team Giallo è così diffuso, tanto da diventare un meme nella comunità di Fall Guys. Uno sviluppatore di Mediatonic ha scherzato dicendo che è disposto a eliminare completamente il Team dal gioco se uno dei tweet dell'account ufficiale raggiunge un milione di retweet su Twitter.L'account in ... Leggi su eurogamer

