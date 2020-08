"Il miele cura tosse e raffreddore meglio rispetto agli antibiotici": i risultati di uno studio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il miele potrebbe essere migliore dei trattamenti convenzionali in caso di tosse, naso chiuso e mal di gola: lo afferma una ricerca dell’Università di Oxford, riportata dal britannico Guardian. Gli scienziati sottolineano come il rimedio naturale e privo di effetti collaterali possa essere raccomandato come alternativa agli antibiotici, che sono spesso prescritti per le infezioni del tratto respiratorio superiore che colpiscono il naso, la gola, le corde vocali e le grandi vie aeree (bronchi) che portano dalla trachea ai polmoni. Il miele, infatti, ha proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e sedative della tosse, inoltre è considerato un antisettico naturale.Da sempre, il miele viene usato come rimedio casalingo per ... Leggi su huffingtonpost

Il miele potrebbe essere migliore dei trattamenti convenzionali in caso di tosse, naso chiuso e mal di gola: lo afferma una ricerca dell’Università di Oxford, riportata dal britannico Guardian. Gli sc ...

