Gioele Mondello trovati resti umani, investigatori: «Al 99% sono del piccolo» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Col fiato sospeso l’Italia intera ha sperato fino all’ultimo in una notizia positiva, perché quel bambino, il piccolo Gioele Mondello avrebbe potuto essere nostro figlio, nipote, fratellino. Alcuni resti umani sono stati appena rintracciati nella nuova zona delle ricerche a Caronia, in Sicilia, e sembrano essere compatibili con l’identità del bambino. Forse sono stati trascinati da un animale selvatico in una zona impervia, nascosta a metà tra l’autostrada e il traliccio sotto cui è stato rinvenuto il cadavere della madre di Gioele, Viviana Parisi, l’8 agosto scorso. Gioele Mondello trovati resti ... Leggi su urbanpost

