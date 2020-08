Fedez: InstaPaolina svela un segreto del rapper (Di mercoledì 19 agosto 2020) In una recente intervista Paola Saulino, famosa e chiacchiera influencer conosciuta come Paolina, ha svelato un episodio in che riguarda Fedez. Ma Paola non le ha mandate a dire nemmeno a Chiara! In molti se la ricorderanno perché, nel 2016, la donna aveva ideato e promosso un’iniziativa attraverso la quale aveva promesso del sesso orale a quanti avevano votato “No” al Referendum costituzionale. Da allora il suo profiloArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Fedez InstaPaolina Perché non riesco a smettere di guardare Paolina Saulino? Rolling Stone Italia