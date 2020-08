Dott. Mariano Amici: “Tampone strumento per diffondere il panico nella popolazione” (Video) (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’intervento del Dott. Mariano Amici in Sicilia alla Settimana sociale di Ravanusa, organizzata dall’Avv. Lillo Massimiliano Musso. “Il tampone è uno strumento per diffondere il panico nella popolazione” afferma a gran voce il medico di base di Ardea (Roma). “Il tampone dicono che serve per individuare se hai o no il SARS-CoV-2, non è vero. Il tampone non è stato mai validato, quindi come può essere attendibile per la ricerca di un virus?” si domanda il Dott. Amici. “Di tamponi in commercio ce ne sono a decine, nessuno è uguale all’altro. Se ad un soggetto facciamo due tamponi di due case costruttrici diverse, quei tamponi danno un risultato ... Leggi su italiasera

IngColombo : @FrancoBassanini @CourPenaleInt @ECHR_CEDH @CommissionerHR @ecb @mariano_draghi @WHO piu' rapido il loro venir risp… - IngColombo : @FrancoBassanini @CourPenaleInt @ECHR_CEDH @CommissionerHR @ecb @mariano_draghi @WHO esperto perito… - cinqueantonio5 : @mimar2000 @d_sborzacchi Perfettamente d’accordo con il tuo pensiero Dott.Mariano e’ stata una bella partita ???? ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Dott Mariano Dott. Mariano Amici: “Tampone strumento per diffondere il panico nella popolazione” (Video) Italia Sera Puerta e il doping, il manager: “Era un grande giocatore, ma ha pagato per la sua arroganza”

Seconda parte del reportage de “La Naciòn” sul caso di Mariano Puerta. Dopo aver riportato le parole del diretto interessato, che ha ammesso di aver mentito sulle cause della sua positività, proseguia ...

Cutrofiano: al via il Grand Tour della Ceramica classica italiana

CUTROFIANO - Sul sagrato della Congrega dell'Immacolata, è stato inaugurato ieri sera il Grand Tour della Ceramica classica Italiana, progetto espositivo itinerante a cura dell'Associazione italiana C ...

Seconda parte del reportage de “La Naciòn” sul caso di Mariano Puerta. Dopo aver riportato le parole del diretto interessato, che ha ammesso di aver mentito sulle cause della sua positività, proseguia ...CUTROFIANO - Sul sagrato della Congrega dell'Immacolata, è stato inaugurato ieri sera il Grand Tour della Ceramica classica Italiana, progetto espositivo itinerante a cura dell'Associazione italiana C ...