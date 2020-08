Coronavirus: i 33 focolai attivi in Toscana (Di mercoledì 19 agosto 2020) Ci sono 33 focolai attivi in Toscana che sono stati scoperti dai primi di luglio a oggi e hanno portato a 151 casi di positivi al Coronavirus SARS-COV-2. La comunicazione si trova nel bollettino della Regione Toscana, che precisa che del totale dei focolai attivi, 17 sono maturati nel corso della settimana scorsa. I cluster, specifica la Regione, sono composti da un minimo di due casi, spesso in ambito familiare, fino ad un massimo di 25 casi collegati tra loro. Finora nella regione sono 10.925 i casi di positività al Coronavirus, 40 in più rispetto a ieri (11 identificati in corso di tracciamento e 29 da attività di screening), con 38 anni di età media. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota ... Leggi su nextquotidiano

