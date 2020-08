Contraccettivi: pillola secondo metodo più utilizzato (Di mercoledì 19 agosto 2020) La pillola è il secondo metodo contraccettivo più usato dalle donne perché ha il più alto tasso di efficacia, che varia dal 91 al 99% In Italia la pillola ha compiuto 50 anni e “gode di ottima salute”. È il secondo metodo più usato e più conosciuto. Scelta dal 29% delle donne, resta uno dei… L'articolo Contraccettivi: pillola secondo metodo più utilizzato Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Contraccettivi pillola Contraccettivi: pillola secondo metodo più utilizzato Corriere Nazionale Anello contraccettivo e psicofarmaci: sono incompatibili?

anche con l’anello Ornibel vengono rilasciati e assorbiti dall’organismo ormoni estrogeni e progestinici. E’, quindi, possibile che ci siano interazioni con altri farmaci, come avviene per la pillola ...

Anello contraccettivo tolto prima del termine

E' sempre meglio non interrompere di propria iniziativa l'impiego di un contraccettivo ormonale, per non esporsi all'eventualità di una gravidanza indesiderata. Dopo quasi due anni di utilizzo ho tolt ...

