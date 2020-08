Come effettuare portabilità numero e cambiare offerta telefonica (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sul mercato degli operatori telefonici troviamo un gran numero di offerte molto interessanti (quasi tutte con almeno 50GB di traffico Internet e chiamate illimitate), specie se confrontate con le offerte di qualche anno fa, che quasi sicuramente anche noi abbiamo attivato e che ora ci sembrano decisamente poco convenienti rispetto a quelle che è possibile attivare ora.Se finora non abbiamo attivato una delle nuove offerte telefoniche per paura di perdere il nostro caro numero di telefono (associato a tanti servizi e fornito a tutti gli amici, parenti e conoscenti), è arrivato il momento di aggiornarvi: grazie alla portabilità possiamo mantenere il nostro numero di telefono e passare da un operatore all'altro con semplicità, sfruttando di volta in volta la migliore offerta disponibile sul ... Leggi su navigaweb

MarMalagut : RT @italysmart_: Ottimo articolo de @ilpost sulla questione #Immuni. Cosa succede quando arriva una notifica di esposizione da? Come ci si… - jianlucah : RT @italysmart_: Ottimo articolo de @ilpost sulla questione #Immuni. Cosa succede quando arriva una notifica di esposizione da? Come ci si… - emanueleffe0 : RT @italysmart_: Ottimo articolo de @ilpost sulla questione #Immuni. Cosa succede quando arriva una notifica di esposizione da? Come ci si… - LaLestofante : RT @italysmart_: Ottimo articolo de @ilpost sulla questione #Immuni. Cosa succede quando arriva una notifica di esposizione da? Come ci si… - villeneuveeyes : RT @italysmart_: Ottimo articolo de @ilpost sulla questione #Immuni. Cosa succede quando arriva una notifica di esposizione da? Come ci si… -

Ultime Notizie dalla rete : Come effettuare “Così il 13 agosto eravamo già pronti per fare i tamponi”: come si gestisce il test rapido ai… Il Fatto Quotidiano Covid, 6mila tamponi al giorno in più per chi viene da Spagna, Grecia, Croazia e Malta

In Lombardia verranno effettuati 6mila tamponi aggiuntivi al giorno per chi proviene da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Ad annunciarlo la Regione, che evidenzia come questi test andranno ad aggiunger ...

Il 16 agosto un asteroide ha effettuato il passaggio più ravvicinato alla Terra mai documentato

Domenica 16 agosto un asteroide grande come un'auto ha effettuato il passaggio più ravvicinato alla Terra mai documentato, avendola “accarezzata” a pochissime migliaia di chilometri di quota. Secondo ...

In Lombardia verranno effettuati 6mila tamponi aggiuntivi al giorno per chi proviene da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. Ad annunciarlo la Regione, che evidenzia come questi test andranno ad aggiunger ...Domenica 16 agosto un asteroide grande come un'auto ha effettuato il passaggio più ravvicinato alla Terra mai documentato, avendola “accarezzata” a pochissime migliaia di chilometri di quota. Secondo ...