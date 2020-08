Cecilia Rodriguez Instagram dopo l’armadio la credenza, così sbuca in cucina: «Frullato di ‘pesca’?» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non si lascia guardare negli occhi Cecilia Rodriguez, ferita dalla fine della storia d’amore con Ignazio Moser: e così sbuca su Instagram l’altra ‘faccia’ dell’argentina. Da giorni il social, privato del viso della modella, spera di poter tornare a godere dei sorrisi della showgirl: troppo presto per Cecilia che affida ad altre immagini i suoi stati d’animo. Un luminoso raggio di sole scalda l’account della Rodriguez ma poco prima a far alzare le temperature è la visione posteriore del suo corpo. Leggi anche >> Elodie Instagram movenze sinuose in barca, il balletto con nonna Marise diventa virale: «Che sprint!» Cecilia Rodriguez Instagram: ... Leggi su urbanpost

blogtivvu : Ignazio Moser a Domenica In come ospite fisso del programma? Il provino estivo con Mara Venier dopo la rottura da C… - zazoomblog : Ignazio Moser interrompe i rapporti Drastica fine con Cecilia Rodriguez? - #Ignazio #Moser #interrompe #rapporti… - gossipblogit : Crisi Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser: nuovi retroscena - toysblogit : Crisi Cecilia Rodriguez - Ignazio Moser: nuovi retroscena - Notiziedi_it : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: i nuovi dettagli sulla crisi -