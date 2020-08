Calciomercato Juve, si fa la conta di chi resta: Bernardeschi e Costa in uscita (Di mercoledì 19 agosto 2020) . Higuain vuole restare fino alla fine del contratto Higuain vuole restare, mentre Bernardeschi e Douglas Costa potrebbero andarsene. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio al futuro della Juventus e dei top player bianconeri. Higuain – si legge – vuole rimanere aggrappato all’ultimo anno di contratto da 7.5 milioni di euro, difficile venderlo. L’Atletico Madrid ha fatto un sondaggio per Bernardeschi, mentre si cerca squadra per Douglas Costa. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FabrizioRomano : L’Inter è al lavoro sull’operazione Sandro Tonali: l’intenzione è di chiudere col Brescia dopo l’Europa League, c’è… - tuttosport : L'agente di #Dybala: 'È felice alla Juve, si lavora per il rinnovo' ?? - SkySport : Calciomercato Juve, l'agente di Dybala: 'Paulo via? Falso, lavoriamo al rinnovo' - SpecialeMercato : RT @RedazioneFM: #Calciomercato: #DouglasCosta via dalla #Juve, i bookie lo vedono alla #Roma - RedazioneFM : #Calciomercato: #DouglasCosta via dalla #Juve, i bookie lo vedono alla #Roma -