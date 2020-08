Barbara D’Urso, ridicola: finge ancora di fare jogging (Di mercoledì 19 agosto 2020) Carmelita ci ricasca. E non contenta delle critiche che a valanga sono arrivate sul suo profilo Instagram (ri)pubblica alcune foto mentre corre. Scatti nuovi ma “vecchia” tecnica: quella con la corsa fasulla Gli hater non sopportano che Barbara D’Urso si faccia fare degli scatti mentre sta in posa in una fantomatica corsa. Corsa che poi, magari, Barbara farà pure ma si arrabbiano sugli scattiArticolo completo: Barbara D’Urso, ridicola: finge ancora di fare jogging dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

_Call_Me_Liv : RT @sadie96_maria: @marieta99044909 @paglialunga00 Allora, generalizzazione per generalizzazione, si potrebbe anche dire che ci sono tanti… - CaputoItalo : Percorsi di Donna - Il blog di Paola Scialpi: 'Sei sempre allo stesso punto', le foto della corsa di Barbara D'Urso… - _PuntoeMarta_ : Danno la colpa ai '#Giofani inioranti' e poi - Guardano Barbara D'Urso - Sono cresciuti col GF e L'isola. -Riempio… - gvignatg : @InOndaLa7 altra TV spazzatura. Meno paillettes ma lo stile è quello della Barbara D'Urso - realmadridvcv : Gli Stray kids da Barbara d’urso raga perché non vengono in Italia -

