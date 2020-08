Youth League 2019/2020, l’Ajax è in semifinale: Midtjylland steso 3-1 (Di martedì 18 agosto 2020) L’Ajax conquista la sua prima storica semifinale di Youth League 2019/2020, dopo il successo per 3-1 ottenuto nel quarto di finale contro il Midtjylland, grazie alle reti di Kjelder Rasmussen, Hansen e Ideho. Gli olandesi partono molto bene sin dai minuti iniziali del match, creando diverse occasioni da gol, ma non riuscendo a concretizzare le proprie offensive. La svolta, però, arriva al 39′, quando Christian Theodor Kjelder Rasmussen realizza la rete del vantaggio dei suoi, proprio nel momento in cui il Midtjylland sembrava poter chiudere la prima frazione di gara in parità. In avvio di ripresa l’Ajax raddoppia al 52′ con Sontje Hansen, una vera e propria doccia fredda per i danesi che, nei minuti successivi, tentano di reagire, ... Leggi su sportface

