Wuhan, migliaia di persone ammassate a una festa in piscina senza mascherina: le immagini shock (Di martedì 18 agosto 2020) Wuhan, migliaia di persone ammassate in una piscina senza mascherina Sono immagini scioccanti quelle diffuse dell’agenzia di stampa francese AFP, migliaia di persone ammassate senza mascherina in una piscina di Wuhan, la città epicentro della pandemia di Covid-19. Nelle fotografie scattate durante il fine settimana al Wuhan Maya Beach Water Park (riaperto lo scorso giugno dopo mesi di chiusura) sembra che le persone si siano dimenticate il rischio di infezione rappresentato dal contatto ravvicinato, nonostante abbiano vissuto per primi la devastazione del virus. Comportamenti ben lontani da ... Leggi su tpi

Corriere : Adesso Wuhan non ha più paura: a migliaia in piscina, senza mascherine né distanziamento - SkyTG24 : Coronavirus, migliaia di persone in un acquapark a Wuhan senza mascherine e distanziamento - Corriere : Adesso Wuhan non ha più paura: a migliaia in piscina, senza mascherine né distanziamento - DoctorWho744 : RT @Corriere: Adesso Wuhan non ha più paura: a migliaia in piscina, senza mascherine né distanziamento - anna95859997 : RT @Corriere: Adesso Wuhan non ha più paura: a migliaia in piscina, senza mascherine né distanziamento -