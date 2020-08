Usa, al via la convention dem virtuale. Show di Michele Obama (Di martedì 18 agosto 2020) Negli Stati Uniti è cominciata ufficialmente la prima convention dem virtuale , a causa della pandemia da Coronavirus. Star della serata è stata l'ex first lady Michelle Obama che ha attaccato ... Leggi su quotidiano

fede_guerrini : Elezioni Usa, Pelosi richiama al lavoro il Congresso per 'salvare il sistema postale' dall'offensiv… - SBerritta : Torna la paura dell'inflazione: l'onda starebbe per partire dalla Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Usa via

Quando torneranno in classe a settembre, i 200 allievi della scuola primaria e delle medie della scuola Rudolf Steiner di via Clericetti, a Lambrate, non troveranno più i tradizionali (e amati) banchi ...Una corte d'appello federale ha dato il via libera ad una causa contro il presidente statunitense ... con un attacco diretto al presidente Usa Donald Trump, "il presidente sbagliato per il nostro ...