Un posto al sole: VIOLA non vuol più saperne di EUGENIO, anticipazioni (Di martedì 18 agosto 2020) Ci siamo! Le più recenti puntate di Un posto al sole ci hanno preparato al mega-confronto che ora va finalmente in scena: EUGENIO Nicotera (Paolo Romano), pur di uscire dalla situazione incresciosa in cui l’ha messo Alberto Palladini (Maurizio Aiello), tenterà di evitare la continuazione del ricatto dicendo la verità a VIOLA (Ilenia Lazzarin) su quanto accaduto tra lui e Susanna (Agnese Lorenzini).Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di mercoledì 19 agosto 2020In realtà, come ben sappiamo, tra il magistrato e l’avvocatessa è successo poco e niente, visto che EUGENIO ha sempre messo al primo posto l’amore per la moglie e per il piccolo Antonio. Sta di fatto però che Alberto ha creato un grosso ... Leggi su tvsoap

