Ultime Notizie Roma del 18-08-2020 ore 07:10 (Di martedì 18 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale martedì 18 agosto Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio dopo la stretta decisa dal governo su balle Movie del Viminale scrive Prefetti per invitarli organizzare i servizi sul territorio alla luce delle nuove prescrizioni Intanto i gestori ricorrono al TAR per chiedere l’immediata riapertura delle discoteche ieri contagi in calo ma con un ridotto numero di tamponi aumentano recovery Intensive Sesto caso di positività di ritorno a Fiumicino sul fronte scuola Io essere i presidi in vista della riapertura in corso la convention BMW S che giovedì incontrerà il tandem biden rispetta la Casa Bianca il candidato presidente Sa ascoltare e dice la verità ferma Michelle Obama appello di Sanders all’unità poi che Trump è una minaccia alla democrazia presente anche il ... Leggi su romadailynews

romatv : Inizia una nuova era per la @OfficialASRoma Il Friedkin Group è il nuovo proprietario del club Tutte le ultime no… - fanpage : Massimo Galli non usa mezzi termini #17Agosto #mascherine - fanpage : Il Governo chiude le #discoteche e impone l'obbligo di mascherina all'aperto #16agosto - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 18-08-2020 ore 07:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Messina. Dalla Panoramica a Mortelle, via all’iter per il progetto. Domande entro il 31 agosto)… -