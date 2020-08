Test in aeroporto, la Lombardia è ancora in ritardo (Di martedì 18 agosto 2020) Risale il numero di tamponi e crescono anche i casi di coronavirus, ma in modo meno allarmante di qualche giorno fa. A fronte di quasi 54mila Test (+80% rispetto a lunedì), i nuovi positivi registrati ieri sono stati 403, il 25% in più. I decessi sono 5. E mentre i pazienti in terapia intensiva rimangono stazionari a quota 56, nei reparti ordinari ci sono adesso 843 malati di Covid-19, 33 in più del giorno prima. Veneto (60 nuovi casi), Lombardia … Continua L'articolo Test in aeroporto, la Lombardia è ancora in ritardo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

petergomezblog : Test in aeroporto, come funziona a Fiumicino e perché negli scali lombardi ancora non si fanno: pochi spazi e ritar… - petergomezblog : Tamponi in aeroporto, a Fiumicino trovati altri 3 casi: rientro dalla Spagna. In Lombardia ancora caos, Gallera: “P… - MediasetTgcom24 : Roma, test in aeroporto: 7 ragazzi trovati positivi al tampone #Roma - funkbit85 : RT @luisaloffredo28: #Test in aeroporto, come funziona a #Fiumicino e perché in #Lombardia ancora non si fanno: ritardi negli allestimenti… - luisaloffredo28 : #Test in aeroporto, come funziona a #Fiumicino e perché in #Lombardia ancora non si fanno: ritardi negli allestimen… -