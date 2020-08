Scuola, la grave fake news: 'Non autorizzo mio figlio con sintomi Covid a essere prelevato'. Ma è tutto falso (Di martedì 18 agosto 2020) 'Sta purtroppo girando una grave fake news su . Si arriva a sostenere che ai genitori non sarà permesso prelevare i propri figli e che questi saranno affidati all'autorità sanitaria. Niente di più ... Leggi su leggo

fainformazione : Scuola: la ministra Azzolina in campo contro le fake news su Covid e rientro in classe Così ha dichiarato la minis… - fainfopolitica : Scuola: la ministra Azzolina in campo contro le fake news su Covid e rientro in classe Così ha dichiarato la minis… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Scuola, la grave fake news: «Non autorizzo mio figlio con sintomi Covid a essere prelevato». Ma è tutto falso - leggoit : Scuola, la grave fake news: «Non autorizzo mio figlio con sintomi Covid a essere prelevato». Ma è tutto falso - Marisel22758382 : @AzzolinaLucia NON FACCIAMO LA SOLITA STORIA DI SCARICARE LA RESPONSABILITÀ SULLE FAMIGLIE SE I NS FIGLI SI CONTAGI… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola grave Il Ministero dell’Istruzione: “Grave fake news su gestione dell’alunno sintomatico”. Ecco come stanno le cose Orizzonte Scuola Scuola, subito a casa lo studente con sintomi Covid

"Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire ... e non sulla base di criteri generali «Se ci sarà un caso positivo all'interno di una scuola bisognerà valutare la ...

Monte Compatri – Scuola, i genitori di Laghetto protestano contro il trasferimento. La minoranza punta il dito sui costi

un altro grave aspetto è la MANCANZA DI COMUNICAZIONE: soltanto il 25 Luglio i genitori degli alunni di Laghetto hanno saputo cosa aveva in serbo l’Amministrazione comunale per la ripresa della scuola ...

"Sta purtroppo girando una grave fake news su cosa accade quando si deve gestire ... e non sulla base di criteri generali «Se ci sarà un caso positivo all'interno di una scuola bisognerà valutare la ...un altro grave aspetto è la MANCANZA DI COMUNICAZIONE: soltanto il 25 Luglio i genitori degli alunni di Laghetto hanno saputo cosa aveva in serbo l’Amministrazione comunale per la ripresa della scuola ...