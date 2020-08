Scuola, cosa succede se in classe c'è un positivo: la bozza del protocollo. Isolamento e quarantena (Di martedì 18 agosto 2020) Un solo caso positivo in classe e scatterà la quarantena per tutti. Questo è uno dei punti del protocollo per la s cuola, presente nella bozza delle 'Indicazioni per la gestione di casi e focolai di ... Leggi su leggo

NicolaPorro : La crociata contro la #movida è un diversivo per nascondere i prossimi flop del #Governo. @RicoAlessandro ci svela… - CarloCalenda : I partiti non sono tutti uguali. Abbiamo indicato le priorità dalla scuola alla sanità, da un piano impresa 4.0 all… - fanpage : Ultim'ora C'è la bozza. Cosa accadrà nel caso di un alunno positivo al #Covid_19 - Oudeis13 : Damiano Er Faina mette sullo stesso piano le #discoteche e la #scuola, dicendo che per lui sono la stessa cosa. Gli… - fr4nc15_93 : Effetto domino. Metti in quarantena i compagni e i docenti, ma i docenti hanno anche altre classi quindi vanno mess… -