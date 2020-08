Quando il cane sbaglia il salto dal letto... (Di martedì 18 agosto 2020) Video divertente di un bouledogue francese che prova a saltare dal lettino ma cade sbattendo il muso a terra.Il cane Ride se gli fai i grattini La reazione di questo cane per i grattini sulla testa è davvero ...cane Esulta Per Goal NoneVideo Divertente cane Gioca None Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Quando cane Jack Russell o Beagle, non si sceglie per il pelo o la taglia La Repubblica Roma, cucciolo di cane legato a un palo sotto il sole: adottato dal poliziotto che lo ha salvato

Una cucciola di meticcio legata ad un palo della luce sotto il sole cocente è stata salvata e adottata da un agente di polizia del commissariato San Giovanni, a Roma. È la storia a lieto fine di Maggi ...

Cane trovato a nuotare al largo del lago Michigan, salvato da una famiglia in gita

Un cane è stato trovato a oltre quattro miglia dalla costa del lago Michigan, uno dei cinque Grandi Laghi dell'America del Nord. Ed è stato uno choc per la famiglia che, casualmente, se lo è trovato ...

