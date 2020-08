‘Pesce e pesce po po po’: il video di Francesco Nozzolino diventa il tormentone dell’estate e scatena le polemiche (Di martedì 18 agosto 2020) Sta diventando uno dei tormentoni dell’estate, ma nel contempo ha scatenato una miriade di commenti non tutti positivi, il brano “pesce e pesce po po po” di Francesco Nozzolino, diventato famoso dopo la partecipazione a “Ciao Darwin” di Paolo Bonolis. Il video, girato a Napoli, tra ammiccamenti e doppi sensi, vede la partecipazione di Enzo Bambolina, Luana D’Esposito, Giulia Giannini e Sara Finizio. La produzione musicale, mix e mastering sono di A2A produzioni, mentre la produzione video è della De Francesco Film, con la regia di Alessio De Francesco. Su YouTube il video impazza, con più di 360 mila visualizzazioni ma, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

