MotoGp, Rossi: “Il nostro è uno sport pericoloso, l’incolumità è più importante di una posizione” (Di martedì 18 agosto 2020) Le immagini del terribile incidente avvenuto in MotoGp la scorsa domenica durante il Gran Premio d’Austria sono ancora difficili da dimenticare, soprattutto per coloro che hanno davvero rischiato la vita in quel frangente come Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha, attraverso un post pubblicato sui propri profili social, è tornato sull’accaduto, raccontando le sue sensazioni: “Le immagini dalla mia telecamera sono quelle che mi fanno più paura, perché da qui si può capire la velocità con cui la moto di Franco ha attraversato la pista proprio davanti a me; è passata talmente forte che io non l’ho neanche vista. Quando sono tornato ai box ero già abbastanza scosso per aver visto la moto di Zarco letteralmente volare sopra la testa di Maverick, miracolosamente non si è fatto ... Leggi su sportface

MotoGp, Rossi e gli altri piloti mettono sotto accusa la sicurezza: «Il Red Bull Ring è pericoloso»

Il tema scotta dopo che Valentino Rossi ha dichiarato: «Penso che il Red Bull Ring sia ... Casey Stoner, due titoli in carriera in MotoGp, lo aveva rimarcato già 4 anni prima: «Non ci sono molte vie ...

La MotoGP torna a Misano, e i piloti sul palco festeggiano con il Prosecco

Non c’è solo il calcio, tra l’altro alle battute finali, a scandire il palinsesto dello sport in tv - unica fruizione possibile in tempo di Covid19 - ma anche i motori, con il Mondiale più scontato di ...

