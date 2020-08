Lovecraft Country: le musiche sono state realizzate a distanza dai membri dell'orchestra (Di martedì 18 agosto 2020) La serie Lovecraft Country può contare su una colonna sonora realizzata a distanza dai membri dell'orchestra, impegnati ognuno nella propria casa. Lovecraft Country è la prima serie tv la cui colonna sonora è stata realizzata a distanza da musicisti e artisti che si trovavano ognuno nella propria casa durante la pandemia. La compositrice Laura Karpman, autrice dei brani inediti insieme a Raphael Saadiq, ha infatti confermato che l'orchestra ha lavorato in questo modo totalmente nuovo. La creatrice della serie, Misha Green, ha chiesto ai due compositori, secondo quanto riporta Variety, che i dieci episodi di Lovecraft ... Leggi su movieplayer

clikservernet : Lovecraft Country: le musiche sono state realizzate a distanza dai membri dell’orchestra - Noovyis : (Lovecraft Country: le musiche sono state realizzate a distanza dai membri dell'orchestra) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Lovecraft Country: le musiche sono state realizzate a distanza dai membri dell'orchestra… - mimimimari : Marquei como visto Lovecraft Country - 1x1 - Sundown - fdos8 : Marquei como visto Lovecraft Country - 1x1 - Sundown -

Ultime Notizie dalla rete : Lovecraft Country

La serie Lovecraft Country può contare su una colonna sonora realizzata a distanza dai membri dell'orchestra, impegnati ognuno nella propria casa. Lovecraft Country è la prima serie tv la cui ...Un nome su tutti: Michael Kenneth Williams (The Wire, Boardwalk Empire), che in Lovecraft Country è il padre di Atticus, Montrose Freeman. Poi ci sono Jonathan Majors (When We Rise, The Last Black Man ...