In rosso l’Europa, inclusa Piazza Affari (Di martedì 18 agosto 2020) (Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, in una seduta segnata da volumi sottili, complice il clima festivo. Sul mercato Forex, lieve aumento per l’Euro / Dollaro USA, che mostra un rialzo dello 0,43%. Seduta positiva per l’oro, che sta portando a casa un guadagno dello 0,77%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%. Tra i mercati del Vecchio Continente fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,30%. Spicca la prestazione negativa di Londra, che scende dello 0,83%. Discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,68%. Sessione debole per il ... Leggi su quifinanza

