Il Festival del noir e del giallo civile | a Senigallia Ancona dal 19 al 26 agosto

Festival del noir e del giallo civile, Ventimilarighesottoimari in giallo è ormai un appuntamento fisso di mezza estate. Tanti gli spunti di riflessione: con Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei Parenti delle vittime, si parla della strage di Ustica, ancora avvolta nel mistero; con la giornalista Federica Angeli della sua vita sotto scorta. Per la sezione giallo storico, Jean Claude Maire Vigueur e Elisabeth Crouzet Pavan rievocano le mogli adultere condannate a morte nel Rinascimento. Massimiliano Robecchi e Sandrone Dazieri fanno il punto sul giallo "milanese".

Torna Narrastorie, il Festival del Racconto di strada in programma ad Arcidosso (GR) dal 26 al 30 agosto con la direzione artistica di Simone Cristicchi Torna anche quest’anno Narrastorie, il “Festiva ...

Lavori da terminare per settembre in occasione del Festival dell’Architettura. Il quartiere progettato da Piccinato per accogliere le famiglie degli operai Olivetti IVREA A volte platea, a volte palco ...

