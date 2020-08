I ragazzi del focolaio della festa di Porto Rotondo al Billionaire (e non solo) (Di martedì 18 agosto 2020) Il Messaggero oggi approfondisce la vicenda della festa a Porto Rotondo e del focolaio tra i ragazzi di Roma Nord che è stato l’atto finale di una settimana esaltante iniziata il 4 di agosto e conclusa, nel peggiore dei modi, l’11. Il giorno in cui uno dei contagiati, Luca, riceve un sms da due amiche: «Siamo positive». La comunicazione fa scattare l’allarme. Le giovani sono membri di una stessa comitiva di amici, tutti romani. Una quarantina che, in quei giorni, dalle più disparate mete turistiche europee, sono approdate a Porto Rotondo e Porto Cervo: Inizia così la vacanza. «Da Ibiza siamo andate in Sardegna». Raccontano le due ... Leggi su nextquotidiano

Corriere : Uno dei 5 ragazzi è tornato dalla Sardegna con l’aereo privato: gli altri, prima di rientrare a Roma con voli di li… - RaiNews : Hanno partecipato ad una festa, l'otto agosto scorso. 8 positivi nella casa di cura delle Ancelle del Buon Pastore - dariofrance : Ringrazio i protagonisti della musica, del cinema, dello spettacolo che stanno promuovendo sui social la campagna… - AleScorny : RT @LRDPS: Volevo dire a tutti i ragazzi gentilissimi che mi mandano i dm con foto del loro cazzo: avete del potenziale. Se fossi in voi f… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Matilde Gioli ai ragazzi del Giffoni: “Torniamo a guardarci negli occhi” [di ARIANNA FINOS] -