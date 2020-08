Gladbach, il tecnico Rose: “Lazaro? È un grande calciatore” (Di martedì 18 agosto 2020) Ve lo avevamo già anticipato alcuni giorni fa, ora arrivano conferme anche dai diretti interessati. Il tecnico del Borussia MonchenGladbach, Marco Rose, ha parlato così della possibilità molto concreta di abbracciare Lazaro: “Non è ancora un mio giocatore, ma è un obiettivo del club che ha ottime capacità di scouting. Lazaro può giocare su entrambe le ali e inoltre come difensore di ala nella catena di tre. È un grande calciatore”. Foto: Twitter Inter L'articolo Gladbach, il tecnico Rose: “Lazaro? È un grande calciatore” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Prima di battere un nuovo colpo in entrata, l'Inter si appresta a completare un'operazione in uscita: già fissate le visite mediche con il Monchengladbach Il mercato dell'Inter ha già prodotto il prim ...

