Due calciatori della Roma primavera positivi al coronavirus (Di martedì 18 agosto 2020) Ci sono anche due giocatori Roma positivi al coronavirus tra quelli testati negli aeroporti della Capitale al rientro dalle vacanze in Sardegna. Si tratta di due componenti della squadra primavera che oggi avrebbe dovuto riprendere gli allenamenti sotto la guida di Alberto De Rossi. LEGGI ANCHE > Sanna Marin ha lievi sintomi: tampone per la premier finlandese Giocatori Roma positivi al coronavirus, il protocollo Invece, i cancelli di Trigoria sono rimasti sbarrati ed è scattato il protocollo di sicurezza previsto in questi casi. Nessun calciatore della Roma primavera, né gli altri giocatori che fanno parte della rosa giallorossa e che stanno ... Leggi su giornalettismo

OfficialASRoma : Due giocatori della Primavera sono risultati positivi al test per la rilevazione del Covid-19. I due ragazzi, che… - giornalettismo : I due calciatori della #Roma sono rientrati dalle vacanze in #Sardegna #coronavirus - sportface2016 : #Roma, positivi al #Covid19 due calciatori della #Primavera - TuttoMercatoWeb : Roma, due calciatori della Primavera positivi al Covid-19. Sospese le attività fino al 24 agosto - rivistalaroma : AS ROMA. Due calciatori della #Primavera positivi al Covid-19 <Rivista LA ROMA> ( -

Ultime Notizie dalla rete : Due calciatori Dalla Spagna: “L’Atletico Madrid offre due giocatori per Allan” Napolipiu.com Nocerina, ventisei calciatori in ritiro: ufficializzati Dammacco e Martinelli

Sono ventisei i calciatori della Nocerina che hanno iniziato il lavoro ... La dirigenza ha ufficializzato nella tarda serata di ieri due tesseramenti. Confermato il centrocampista Pietro Martinelli, ...

Dalla Spagna: 'L'Atletico Madrid offre due giocatori per Allan'

Eppure l'Atletico Madrid continua a provarci, come scrive il Mundo Deportivo che riferisci come la dirigenza spagnola si pronta ad offrire due calciatori per acquistare Allan. Il Napoli potrebbe ...

Sono ventisei i calciatori della Nocerina che hanno iniziato il lavoro ... La dirigenza ha ufficializzato nella tarda serata di ieri due tesseramenti. Confermato il centrocampista Pietro Martinelli, ...Eppure l'Atletico Madrid continua a provarci, come scrive il Mundo Deportivo che riferisci come la dirigenza spagnola si pronta ad offrire due calciatori per acquistare Allan. Il Napoli potrebbe ...