Crociere a Napoli, riparte la Msc Grandiosa: «In vacanza con la mascherina» (Di martedì 18 agosto 2020) Sono tutti in fila con trolley, biglietti, guanti e mascherine. Se la voglia di divertirsi è irrefrenabile, dopo mesi di chiusure e sacrifici, è anche vero che la prudenza non è... Leggi su ilmattino

Sono tutti in fila con trolley, biglietti, guanti e mascherine. Se la voglia di divertirsi è irrefrenabile, dopo mesi di chiusure e sacrifici, è anche vero che la prudenza non è mai troppa. I ...La procedura è stata illustrata da Leonardo Massa, managing director Italia di MSC Crociere, nel giorno in cui la nave ammiraglia ha fatto tappa a Napoli nel primo viaggio partito da Genova domenica ...