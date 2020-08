Ciclismo – Incidente Jakobsen, le prime parole del corridore: “avevo paura di non sopravvivere!” (Di martedì 18 agosto 2020) Sono passate settimane dal terribile Incidente che ha visto coinvolto Fabio Jakobsen al Tour di Polonia. Il danese della Deceuninck Quick Step è stato in coma farmacologico per diversi giorni dopo essere stato sottoposto ad un’operazione chirurgica di cinque ore che gli ha salvato la vita. “Mi serviranno diversi interventi facciali, ma sono contento di esser vivo. E’ stato un periodo difficile e buio per me in terapia intensiva: avevo paura di non sopravvivere. Grazie in parte all’organizzazione del Tour di Polonia e alla mia squadra, la mia famiglia ha potuto starmi vicino, il che mi ha dato molta forza“, queste le prime parole di Jakobsen dopo l’Incidente. “I traumatologi e gli infermieri al traguardo di ... Leggi su sportfair

