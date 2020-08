Champions League 2020/2021, secondo turno preliminare: tabellone e accoppiamenti (Di martedì 18 agosto 2020) Tutto pronto per il secondo turno preliminare della Champions League 2020/2021, che entra già nel vivo nonostante l’edizione precedente non sia ancora volta al termine. Moltissime squadre sono pronte a scendere in campo per andare avanti nel torneo e sperare di conquistare l’accesso all’ambita fase a gironi, per la quale sono in palio pochissimi pass. Di seguito il tabellone e gli accoppiamenti: tabellone Floriana/Cluj – Dinamo Zagabria Young Boys – Klaksvik/Slovan Bratislava Celtic/KR Reykjavik – Ferencvaros/Djurgarden Flora/Suduva – M. Tel Aviv/Riga FC Legia – Ararat-Armenia/Omonia Celje/Dundalk – Molde/KuPS Buducnost/Ludogorets – Midtjylland Dynamo ... Leggi su sportface

