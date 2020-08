Buon compleanno Alessandro Matri, Cesare Prandelli, Nanni Moretti… (Di mercoledì 19 agosto 2020) Buon compleanno Alessandro Matri, Cesare Prandelli, Nanni Moretti… …Maria Giovanna Fiorentino, Elena Cotta, Gianfranco d’Angelo, Jean-Paul Fitoussi, Bill Clinton, Dino Boffo, Elena Fissore, Francesca Comencini, Franco Lerda, Mariastella Bianchi, Mirko Casadei, Marco Materazzi, Stefano Chiodini, Marino Defendi, Lorenzo Pasqualini, Alberto Brignoli, Cristiano Lombardi… Oggi 19 agosto compiono gli anni: Maria Giovanna Fiorentino, musicologa; Mario Rigutti, astronomo, divulgatore scientifico; Francesco Canessa, giornalista, saggista, critico musicale; Ferdinando Facchiano, politico, avvocato; Elena Cotta, attrice; Noemi Serpellon, ex cestista; Franco Russi, ex calciatore, allenatore; Natale Nobili, ex calciatore, allenatore; Ferruccio ... Leggi su romadailynews

UEFAcom_it : Buon compleanno, Esteban Cambiasso ?? #UCL - godfathermovie : Buon compleanno to Robert DeNiro! - chetempochefa : La differenza fa paura a tutti, ma la differenza è l’unica qualità che può darti una chance, una opportunità di suc… - luigiferraiuolo : RT @LuciaLibri: Buon compleanno a #ElsaMorante, dio degli scrittori 3 articoli “L’anno della Storia” @quodlibet_ - saradellamonaca : RT @chiara_valerio: vi vergognerete della vostra nudità e avrete bisogno di carezze fino all’ultimo giorno. malanotte a te, aracoeli, e b… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno BUON COMPLEANNO E 10 DOMANDE A... Samuele Abbate ! SettimanaSport.com Morto Cesare Romiti, una vita per la Fiat: fu il braccio destro di Agnelli

Per due volte gli chiesi — quella volta a Roma, e prima ancora a Cetona, nel giorno del suo novantesimo compleanno — quale fosse la causa ... che comprendeva anche il Corriere; di cui fu un buon ...

Buon compleanno a Mika, il suo tema natale

Leone ascendente Gemelli, Mika, nome d’arte di Michael Holbrook Penniman Jr., è un faro acceso sul talento. Nato a Beirut il 18 agosto 1983, da madre libanese e padre statunitense, dopo un’infanzia ...

Per due volte gli chiesi — quella volta a Roma, e prima ancora a Cetona, nel giorno del suo novantesimo compleanno — quale fosse la causa ... che comprendeva anche il Corriere; di cui fu un buon ...Leone ascendente Gemelli, Mika, nome d’arte di Michael Holbrook Penniman Jr., è un faro acceso sul talento. Nato a Beirut il 18 agosto 1983, da madre libanese e padre statunitense, dopo un’infanzia ...