Boris Becker incorona Sinner: “Ha la solidità del numero uno” (Di martedì 18 agosto 2020) L’ ex stella del tennis mondiale, Boris Becker, è stato intercettato dalla Gazzetta dello Sport per una intervista in attesa di gustarsi la stagione del grande tennis, che ripartirà domenica prossima con gli Us Open e il Master di Cincinnati, dopo lo stop forzato a causa della pandemia di Coronavirus: “È stato davvero un grande vuoto quello lasciato dal torneo. Ma con tutto quello che stava succedendo con la pandemia, in primavera, non si poteva fare altro”. Riguardo le polemiche piovute addosso a Djokovic per il suo comportamento all’Adria Tour, ha dichiarato: “Bisogna sottolineare il fatto che il tennis resta uno sport sicuro perché non ci sono.contatti tra giocatori. Niente può realmente accadere. Quel torneo era una buona causa, Nole voleva solo.creare un evento benefico, ma il ... Leggi su sport.periodicodaily

